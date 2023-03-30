Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor

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30 Mart 2023 Perşembe 15:10:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 15:10:00

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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unanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, depremlerin vurduğu Hatay'ı ziyaret edecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.

Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hulusi akar nikolaos panagiotopoulos

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