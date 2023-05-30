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30 Mayıs 2023 Salı 09:32:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 09:32:00

Yunanistan geri itti, 48 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Yemen, Suriye ve Filistin uyruklu 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Etiketler : türkiye yunanistan düzensiz göçmen ayvacık
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