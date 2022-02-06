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06 Şubat 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 13:00:00

Yunan basını yazdı: Elon Musk Türkiye'yi seçti

Kaynak: Star.com.tr

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Tesla'nın Türkiye'de kurulması planlanan süper şarj istasyonlarını açıklaması Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basını, "Elon Musk Türkiye'yi seçti" başlığını kullandı.

Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi.

Türkiye'deki 10 kente süper şarj istasyonu konumu ekleyen Tesla, Edirne, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya'ya istasyon kuracak.

Türkiye'de kurulması planlanan süper şarj istasyonları, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebilecek.

"ELON MUSK TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ"

Tesla'nın Türkiye kararını gündemine alan Yunan basını, "Elon Musk Türkiye'yi seçti" başlığını attı. Haberde, "Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir devam eden dostluğu göz önüne alındığında, Tesla'nın Türkiye pazarına girmesi şaşırtıcı değil" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Tesla Elon Musk Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
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