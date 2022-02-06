Yunan basını yazdı: Elon Musk Türkiye'yi seçti
Kaynak: Star.com.tr
Tesla'nın Türkiye'de kurulması planlanan süper şarj istasyonlarını açıklaması Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basını, "Elon Musk Türkiye'yi seçti" başlığını kullandı.
Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi.
Türkiye'deki 10 kente süper şarj istasyonu konumu ekleyen Tesla, Edirne, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya'ya istasyon kuracak.
Türkiye'de kurulması planlanan süper şarj istasyonları, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebilecek.
"ELON MUSK TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ"
Tesla'nın Türkiye kararını gündemine alan Yunan basını, "Elon Musk Türkiye'yi seçti" başlığını attı. Haberde, "Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir devam eden dostluğu göz önüne alındığında, Tesla'nın Türkiye pazarına girmesi şaşırtıcı değil" ifadeleri kullanıldı.
- Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Başakşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı
- Bakan Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'a beddua edenlere sert tepki
- Başkanı Bahçeli'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına tepki
- Elon Musk Türkiye'yi seçti
- Talimatı terörist elebaşı verdi! YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı