VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Sayısı 62 bine ulaşan yuvalarımızın harcını Gaziantep ve Kilis'te aynı anda karıyoruz
ABD'den Antalya'ya getirilen 12 tarihi eser tanıtıldı
YSK'dan koruma altındaki seçmenlere ilişkin karar
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Tunus açıklarında 3 ay içerisinde 132 düzensiz göçmen kayboldu
İstanbul Valiliği'nden İyi Parti açıklaması
31 Mart 2023 Cuma 22:00:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 22:00:00

YSK'dan koruma altındaki seçmenlere ilişkin karar

Kaynak: AA

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), koruma kararı bulunan seçmenin, durumunu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na bildirmesi halinde sandık çevresine asılacak seçmen listesinde gizliliğinin korunmasına hükmetti.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın başvurusu üzerine, depremden etkilenen ve başka sığınma evlerine geçişi sağlanan, aynı sığınma evlerinde kalmaya devam eden, 17 Mart'tan sonra güvenlikleri nedeniyle adres değiştirmek zorunda kalan kadınların durumuna ilişkin Kurul'dan görüş istendi.

Konuyu görüşen YSK, koruma kararı bulunan seçmenin, durumunu ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmesi halinde sandık çevresine asılacak sandık seçmen listesinde, adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine, adres bilgilerinin, ana adının, baba adının, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerinin tamamının, T.C. kimlik numarasının ortasında yer alan 5 karakterin gizlenmesine hükmetti.

Ayrıca Kurul, sandık kurulunca kullanılacak sandık seçmen listesinde tüm verilere tam olarak yer verilmesine, bu seçmenler yönünden bilgi verilerek ve onay alınarak seçmen sorgulama ekranının kapatılmasına karar verdi.

Etiketler : YSK mor çatı vakıf

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX