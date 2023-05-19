YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.
Kesin seçim sonuçları ise şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan - %49,52
Muharrem İnce - %0,43
Kemal Kılıçdaroğlu - %44,88
Sinan Oğan - %5,17
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