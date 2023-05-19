VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de borç limiti müzakereleri yeniden açmaza girdi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliği, mevsimlik bir tutku
Polonya'da bulunan cismin Rus yapımı bir füze olduğu açıklandı
Afyonkarahisar'da gölette boğulan liseli öğrenciler anıldı
New York gökdelenlerin ağırlığı nedeniyle her yıl 1 ila 2 milimetre çöküyor
19 Mayıs 2023 Cuma 18:10:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 18:10:00

YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

Kesin seçim sonuçları ise şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan - %49,52

Muharrem İnce - %0,43

Kemal Kılıçdaroğlu - %44,88

Sinan Oğan - %5,17

Etiketler : ysk seçim sonuçları 14 mayıs
Kendini şanslı görüyor

Kendini şanslı görüyor
'Ego'larına yenildiler

'Ego'larına yenildiler
Hikaye yazarken oyuncu oldu

Hikaye yazarken oyuncu oldu
Cannes yolcusu!

Cannes yolcusu!
Önce vatandaşlık sonra düğün

Önce vatandaşlık sonra düğün
Annesi oy kullanırken fenalaştı

Annesi oy kullanırken fenalaştı
Babaya veda

Babaya veda
Türk erkeği romantik değil

Türk erkeği romantik değil
Bakü enerjisi

Bakü enerjisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX