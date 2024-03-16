VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Erzurum'da mitingde halka sesleniyor
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi
İmamoğlu'nun kasasıyla ilgili yeni detay! Kaz Dağları'nda arsa almışlar
"Yenilenebilirde çok büyük hedef koyduk önümüze"
Eski İsrail İstihbarat Başkanı: Özgürlüğümü elde etmek için İsrail'e karşı savaşırdım
Turizm 12 aya yayılacak
16 Mart 2024 Cumartesi 13:53:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 13:53:00

YSK, seçimlerde görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasını inceliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu, Şanlıurfa Siverek'te 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görevlendirilen memur üyelerin eğitimi için yapılan toplantıda, görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görevlendirilen memur üyelerin eğitimi için yapılan toplantıda, görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, konuyu araştırmaya başlayan YSK, iddiaları inceleyecek.

Yerel seçimlere 15 gün kaldı
Etiketler : yüksek seçim kurulu ysk yerel seçim
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX