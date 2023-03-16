Seçim döneminde propaganda yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlendi

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16 Mart 2023 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 12:30:00

YSK, seçim döneminde propaganda yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirledi

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde propaganda faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları ile siyasi partiler aday listelerinin kesinleştiği 31 Mart'tan seçimlerin bir gün öncesi olan 13 Mayıs'a kadar propaganda yapabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde bu süre 15 Mayıs ile 27 Mayıs olarak uygulanacak.

Seçim döneminde genel yollar üzerinde, mabetlerde ve kamu binalarında propaganda yasak olacak.

İlçe seçim kurulları, 28 Nisan'a kadar hangi meydanlarda propaganda yapılabileceğini tespit edecek, bu yerler adaylara bildirilecek. Adaylar, 2 gün içinde yararlanmak istedikleri miting alanlarını ilçe seçim kurullarına iletecek, kurullar da 1 Mayıs'ta adayların yararlanabilecekleri alanların tarih ve saatlerini belirleyecek.

Açık yerlerde, güneşin batmasını takip eden ikinci saatin sonundan güneşin doğumuna kadar propaganda yasak olacak.

Üniversite yerleşkeleri, öğrenci yurtlarında seçim toplantısı yapılamayacak, yurt dışı ve gümrük kapılarında da sözlü propaganda yapılamayacak.

Adaylar, 31 Mart'tan itibaren seçim büroları kurabilecek, yurt dışında ise seçim bürosu kurulamayacak.

Adaylar, propaganda tarihleri arasında yazılı basında ilan ve reklam verebilecek, internet sitesi açabilecek, bu mecralarda yazılı, sözlü ve görüntülü propaganda yapabilecek. Yurt dışındaki yayım kuruluşlarında propaganda yapılması yasak olacak.

Seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs'tan 10 gün öncesi olan 4 Mayıs'tan 13 Mayıs saat 18.00'e kadar kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminler, bilgi ve iletişim telefonlarıyla mini referandumlar yapılamayacak.

Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanmasında araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.

Adaylar, propaganda döneminde kendilerini tanıtır broşür, el ilanı, parti bayrağı, poster, afiş, ses ve görüntü içeren CD/DVD dağıtabilecek, hediye ya da eşantiyon dağıtamayacak.

Propaganda için kullanılan materyallerde Türk bayrağı ve dini ibareler yer alamayacak.

Propagandalarda Türkçe'nin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

TEK YÖNLÜ, TARAF TUTAN YAYIN YAPILAMAYACAK

Resmi Gazete'de, propaganda döneminde basın kuruluşlarının uyması gereken usul ve esaslara ilişkin kararlar da yer aldı.

Bu kararlara göre, medya hizmet sağlayıcıları seçim dönemlerinde, tek yönlü, taraf tutan yayın yapamayacak.

Medya hizmet sağlayıcıları, seçim takviminin başlangıcı olan 18 Mart'tan 12 Mayıs 24.00'e kadar siyasi reklam yayınlayabilecek, bu yayınlar YSK kararları doğrultusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenecek.

Etiketler : yüksek seçim kurulu ysk seçim propaganda

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