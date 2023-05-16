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16 Mayıs 2023 Salı 17:02:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 17:02:00

YSK Başkanı Yener: Yurt dışında oy verme günleri 20-24 Mayıs olarak belirlenmiştir

Kaynak: TRT Haber

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yurt dışında oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerinin ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirerek, 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günlerinin belirlendiğini söyledi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şu şekilde oldu:

Kurulumuz, Dışişleri'nin ve kurulumuzda temsilcisi bulunan siyasi partilerimizden Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak vermiş oldukları dilekçeyi, ayrıca Avustralya Sidney'de AK Parti, CHP, MHP ve Yeşil Sol Partisi ve Gelecek Partisi'nin vermiş olduğu ortak dilekçeyi dikkate almış, Dışişleri Bakanlığı'yla, Türk Hava Yolları'yla gerekli iletişimi kurmuş ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirilerek 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir.

İkinci tur oylaması 15 günlük bir süreç. Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanan bir süreç. Bu nedenle sürenin kısalığı ve acele karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme gün ve saatleri ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve siyasi parti temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığımızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler : ysk ahmet yener ikinci tur siyaset
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