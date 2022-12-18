Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya Habertürk yazarı Kübra Par'a, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın ardından tartışılan cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler 45 gün içinde yenilenir" dedi.

Adaylardan biri hakkında siyasi yasak kararı çıkması durumunda, diğer adayın da tek başına yarışabileceğini ancak en az % 50+1 oy alması gerektiğini kaydeden Akkaya, "Karar adayın yemin edip cumhurbaşkanlığı görevine başlamasından sonra kesinleşirse, karar mercii TBMM'dir" ifadelerini kullandı.