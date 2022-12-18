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18 Aralık 2022 Pazar 11:05:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 11:05:00

YSK Başkanı Akkaya, İmamoğlu hakkında konuştu: Ceza kesinleşirse mazbata alamaz

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Akkaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen cezanın ardından tartışılan cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya Habertürk yazarı Kübra Par'a, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın ardından tartışılan cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler 45 gün içinde yenilenir" dedi.

Adaylardan biri hakkında siyasi yasak kararı çıkması durumunda, diğer adayın da tek başına yarışabileceğini ancak en az % 50+1 oy alması gerektiğini kaydeden Akkaya, "Karar adayın yemin edip cumhurbaşkanlığı görevine başlamasından sonra kesinleşirse, karar mercii TBMM'dir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ysk muharrem akkaya cumhurbaşkanı adaylığı mazbata
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