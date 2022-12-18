YSK Başkanı Akkaya, İmamoğlu hakkında konuştu: Ceza kesinleşirse mazbata alamaz
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Akkaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen cezanın ardından tartışılan cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya Habertürk yazarı Kübra Par'a, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın ardından tartışılan cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler 45 gün içinde yenilenir" dedi.
Adaylardan biri hakkında siyasi yasak kararı çıkması durumunda, diğer adayın da tek başına yarışabileceğini ancak en az % 50+1 oy alması gerektiğini kaydeden Akkaya, "Karar adayın yemin edip cumhurbaşkanlığı görevine başlamasından sonra kesinleşirse, karar mercii TBMM'dir" ifadelerini kullandı.
- Bakan Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesi açıklaması
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
- MSB: Ukrayna'daki iki "A400M" uçağı yurda döndü
- Savunma Sanayii İcra Komitesi Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldı
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Caferi ile görüştü