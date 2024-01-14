Yolda kalanlara Kızılay dokunuşu

Kar yağışı nedeniyle Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, dün gece araç geçişlerine kapatıldı. Birçok tır ve ağır tonajlı araç sürücüsü, yoldaki uygun noktalarda bekledi.

Van'da Türk Kızılay gönüllüleri hiç zaman kaybetmeden yola çıktı ve kar ve tipiden dolayı Tendürek Geçidi'nde bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıttı. Sürücüler de desteklerinden dolay gönüllülere teşekkür etti.