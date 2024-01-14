Yolda kalanlara Kızılay dokunuşu
Kızılay, kar ve tipiden dolayı Tendürek Geçidi'nde bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıttı.
Kar yağışı nedeniyle Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, dün gece araç geçişlerine kapatıldı. Birçok tır ve ağır tonajlı araç sürücüsü, yoldaki uygun noktalarda bekledi.
Van'da Türk Kızılay gönüllüleri hiç zaman kaybetmeden yola çıktı ve kar ve tipiden dolayı Tendürek Geçidi'nde bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıttı. Sürücüler de desteklerinden dolay gönüllülere teşekkür etti.
- Şehitlerimiz üzerinden provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi
- Cudi, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler'de terör operasyonu!
- Yolda kalanlara Kızılay dokunuşu
- İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarılırken, 185 düzensiz göçmen ise yakalandı
- Pazartesi tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
- Malatya'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı