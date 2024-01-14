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14 Ocak 2024 Pazar 07:44:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 07:44:00

Yolda kalanlara Kızılay dokunuşu

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Kızılay, kar ve tipiden dolayı Tendürek Geçidi'nde bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıttı.

Kar yağışı nedeniyle Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, dün gece araç geçişlerine kapatıldı. Birçok tır ve ağır tonajlı araç sürücüsü, yoldaki uygun noktalarda bekledi.

Van'da Türk Kızılay gönüllüleri hiç zaman kaybetmeden yola çıktı ve kar ve tipiden dolayı Tendürek Geçidi'nde bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıttı. Sürücüler de desteklerinden dolay gönüllülere teşekkür etti.

Etiketler : van ağrı kızılay araç sürücüleri kumanya
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