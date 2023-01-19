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19 Ocak 2023 Perşembe 17:55:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 17:55:00

Yılbaşından bu yana 5 bin 466 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kaynak: TRT Haber

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Yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 466'ya ulaştı.

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemlerine aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda, 1-19 Ocak'ta Afganistan'a düzenlenen 7 charter seferi ile 1225, tarifeli uçuşlarla 990 olmak üzere 2 bin 215 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.

Yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 5 bin 466'ya ulaştı.

Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Etiketler : göç idaresi başkanlığı düzensiz göçmen sınır dışı
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