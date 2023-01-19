Yılbaşından bu yana 5 bin 466 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kaynak: TRT Haber
Yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 466'ya ulaştı.
Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemlerine aralıksız devam ediliyor.
Bu kapsamda, 1-19 Ocak'ta Afganistan'a düzenlenen 7 charter seferi ile 1225, tarifeli uçuşlarla 990 olmak üzere 2 bin 215 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.
Yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 5 bin 466'ya ulaştı.
Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
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