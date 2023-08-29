Yeşilçam tadında kahvehane

Amasya'nın Taşova ilçesinde çay ocağı işleten Mesut Bulut, eski Türk filmlerine olan tutkusunu iş yerinin duvarlarına yansıttı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden afişleri duvarlarına astığı iş yerinde gün boyu Türk filmleri de izleten Bulut, müşterilerini geçmişe götürüyor.



Kemal Sunal, Türkan Şoray, Sadri Alışık, Fatma Girik, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın gibi birçok sinema yıldızının film afişlerinin bulunduğu duvarların önünde sohbet eden müşteriler, nostaljik ortamda çayını, kahvesini yudumluyor.