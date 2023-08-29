VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konya'dakorkutan deprem
Yeşilçam tadında kahvehane
Dinlenen leylekler yola çıktı
Kurbağa adamlar nöbette
Hayatım film olsun
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
29 Ağustos 2023 Salı 07:28:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 07:28:00

Yeşilçam tadında kahvehane

ABONE OL

Amasya'nın Taşova ilçesinde çay ocağı işleten Mesut Bulut, eski Türk filmlerine olan tutkusunu iş yerinin duvarlarına yansıttı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde çay ocağı işleten Mesut Bulut, eski Türk filmlerine olan tutkusunu iş yerinin duvarlarına yansıttı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden afişleri duvarlarına astığı iş yerinde gün boyu Türk filmleri de izleten Bulut, müşterilerini geçmişe götürüyor.

Kemal Sunal, Türkan Şoray, Sadri Alışık, Fatma Girik, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın gibi birçok sinema yıldızının film afişlerinin bulunduğu duvarların önünde sohbet eden müşteriler, nostaljik ortamda çayını, kahvesini yudumluyor.

Etiketler : Yeşilçam tadında kahvehane Amasya Taşova ilçesi Mesut Bulut
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX