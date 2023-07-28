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Yerli turiste indirim çağrısı: En pahalı oda boş odadır
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28 Temmuz 2023 Cuma 08:48:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 08:48:00

Acentelerden otellere yerli turiste indirim çağrısı: En pahalı oda boş odadır

Kaynak: Sabah gazetesi

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Akdeniz'deki otellerin doluluk ortalamasının yüzde 70, Ege'de ise yüzde 60'larda kaldığını belirten turizmciler, otellere yerli turiste özel indirim çağrısında bulundu. “En pahalı oda boş odadır” diyen acenteler, indirimle odaların dolacağını söyledi.

Seyahat acenteleri, otellere yerli turiste özel indirim çağrısında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 60 milyon yabancı turist hedefi doğrultusunda ilerleme kaydedilse de otellerde beklenen doluluk oranları yakalanamıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre otel fiyatlarının yerli turist için çok yüksek kaldığını anlatan turizmciler, "En pahalı oda boş odadır. Oteller iç pazara özel bir indirim yapabilir" diyor.

Akdeniz'deki otellerin doluluk ortalamasının yüzde 70, Ege'de ise yüzde 60'larda kaldığını anlatan turizmciler, "Bu yıl oteller fiyatlarını euro ve dolar bazında yüzde 60 artırdı. Bizim rakibimiz olan ülkelere göre Türkiye'nin fiyatı yüksek kalınca turistler yönünü alternatif ülkelere çevirdi. Rusya, Ukrayna ve İngiltere gibi kaynak pazarlarımızdan gelen turistler ülkemizden ev satın aldı ya da kiralama yaptı. Sınırdan giren turist sayısında artış olsa da bu otellere yansımadı, oda doluluklarında sıkıntılar başladı." diye özetledi.

SEKTÖRE CAN SİMİDİ OLUR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurtiçi turizm pazarının sektör için bir can simidi olduğunu belirterek, otellere iç pazara özel indirim çağrısında bulundu.

Bağlıkaya, "Ege ve Akdeniz'de lüks ve üst segmentte yer alan tesisler yüzde 25-30 indirime gitti. Bazı otellerde Ağustos indirimi yüzde 40'a kadar ulaşıyor. Lüks ve üst segment otellerde yaşanan bu fiyat indirimlerinin orta segmente doğru yayılmasını bekliyoruz" dedi

Etiketler : Seyahat acenteleri TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
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