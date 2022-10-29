Yerli otomobilde büyük gün: Togg bugün banttan iniyor

İleri teknolojik özelliklerle donatıldı, çok sayıda aşamadan geçti. Arazi koşullarında tam not aldı. Türkiye'nin Otomobili Togg yollara çıkmaya hazır.

Togg, birçok bakımdan özel tasarım bir araç. Zorlu koşullarda yüksek performans sağlayacak sistemlere sahip.

Sıfırın altında 40 derece dahil her türlü iklim şartında denenen Togg, İsveç kış testinde performansı ile de göz doldurdu.

30 dakikada sarj edilebilecek, tek şarj ile 500 kilometre yol alacak

Tüm modelleri elektrikli olacak Togg'un, tek şarj ile 500 kilometre yol alması bekleniyor. Öte yandan 30 dakikadan daha az sürede şarj edilebilecek.

Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, diğer bölgelerde 50 kilometrede bir Trugo şarj istasyonları yer alacak. 2023 yılına kadar 81 ilde 600 şarj istasyonun kurulması planlanıyor.

TOGG BANTTAN İNİYOR

İlk etapta yıllık 175 bin adet üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenen Togg, bugün banttan inecek.

Uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından da Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

Togg ailesinin ilk kez yola çıkacak modeli C segment SUV olacak. Togg'un sedan modeli ise 2024 yılında satışa sunulacak.

TOGG'UN RENKLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.