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19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:30:00

Yeniledikleri İstanbul Otogarı dökülüyor

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “yeniledik” dediği İstanbul Otogarı'nda ortaya çıkan görüntüler vatandaşı tedirgin etti. Yolcular, canlarının tehlike altında olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Büyük İstanbul Otogarı'nda çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. CHP'li İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin (İBB) geçtiğimiz yıl "yeniledik" dediği otogarda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve çevrede oluşan pislik çekilen görüntülere yansıdı. Vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri manzara karşısında isyan etti. Otobüs şoförleri, otogarda otopark ve güvenlik sorunu olduğunu belirterek, adeta otobüslerinin başında nöbet tuttuğunu söyledi. Otogarın bazı kolonlarının yıpranmış durumda olduğu çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Otogarın bazı kolonlarının yıpranmış durumda olduğu çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

GÜVENLİK SORUNU VAR

Şoför Mahmut Kara, "Şoför esnafı olarak otogarda bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. İlk başta otopark sorunu sabah geliyoruz akşama kadar park edecek yer yok. Temizlik sorunu had safada. Şoför esnafının yatacak yer sorunu var. Ne belediye ne de firmalar buna çözüm buluyor. Özellikle bu park sorunu İstanbul Büyükşehir Otogarı sınıfta kaldı. İstanbul'da beklen büyük bir deprem var. Güvenlik sıkıntısı da var. Arabaların başlarında birimiz yatarken birimiz nöbet tutuyoruz" şeklinde konuştu. Veysel Metiner "Her türlü sıkıntımız var. Güvenlik açısından hiçbir önlem yok. Hırsızdan dolayı korkudan yatamıyoruz" dedi.

Binlerce kişinin uğrak noktası otogarda temizlik sorunu da tepki çekti.

Etiketler : istanbul büyükşehir belediyesi chp ekrem imamoğlu istanbul otogarı
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