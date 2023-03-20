Yeniden Refah Partisi'nin ittifak kararı... "Seçimlere ittifaklara dahil olmadan gireceğiz"
Kaynak: TRT Haber
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 14 Mayıs seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan gireceklerini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yol haritasını açıkladı.
Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık" açıklamasını yaptı.
Erbakan 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak başvuru yapacağını ifade etti.
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