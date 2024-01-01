Yeni program umut oldu

YENİ EVİM KAMPANYASI BAŞLADI

2 OCAK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatının, önceki yıla göre yüzde 12.9 artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu rakamın Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu bildirdi.

3 OCAK: Zincir market ve mağazalar, enflasyonla mücadele için fiyat sabitlemesi ya da indirimine gittiğini açıkladı.

4 OCAK: Yapılan düzenlemeyle en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya çıktı.

16 OCAK: Orta gelirliye yönelik "Yeni Evim" kampanyasına başvurular açıklandı.

23 OCAK: Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4.6 artarak son 16 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN SEFERBERLİK

1 ŞUBAT: Perakende ticarette haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi için caydırıcı para cezası uygulanması öngören Torba Yasa çıktı.

4 ŞUBAT: Sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığına yönelik şikayetler üzerine inceleme başlatıldı.

6 ŞUBAT: Asrın felaketi yaşındı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir dizi önlemler alındı.

10 ŞUBAT: Deprem sonrası fahiş fiyat denetimleri başlatıldı, 353 firmaya toplam 84.9 milyon lira idari para cezası verdi.

12 ŞUBAT: Hasar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı.

14 ŞUBAT: Depremde zarar gören esnaf ve sanatkarların, kredi borçları 6 ay ertelendi.

15 ŞUBAT: Kalıcı konut kampanyası başladı. Zarar gören yetiştiricilere hayvan başına destek ödendi.

23 ŞUBAT: Merkez Bankası, faizi yüzde 8.5'e düşürdü.

EYT'LİLER EMEKLİ OLDU

1 MART: Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme çıktı.

2 MART: Depremin ilk etkisi ihracatta görüldü. İhracat şubatta aylık bazda yüzde 6.4 düştü.

6 MART: S. Arabistan, TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırdı.

17 MART: Depremlerinin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün 2 trilyon lira (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğunun tahmin edildiği açıklandı.

23 MART: Deprem bölgesinde ilk konutların temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

25 MART: Depremlerden etkilenenlere vergi kolaylıkları geldi.

27 MART: Depremlerden etkilenen vatandaşlara hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yapıldı.

İLK TOGG ERDOĞAN'A TESLİM EDİLDİ

3 NİSAN: 175 bin 262 afetzedeye hane başı 15 bin lira olmak üzere toplam 2.6 milyar lira taşınma destek ödemesi yapıldı. İlk Togg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi.

8 NİSAN: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu hizmete açıldı.

10 NİSAN: Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.

11 NİSAN: Sanayi üretim endeksi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli deprem felaketinin yaşandığı şubatta aylık bazda yüzde 6, yıllık bazda yüzde 8,2 azalış gösterdi.

12 NİSAN: AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açıldı.

15 NİSAN: Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı.

20 NİSAN: Karadeniz doğal gazı Zonguldak-Filyos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı. Erdoğan 1 yıl boyunca 25 metreküpe denk gelen tüketimin ücretsiz olacağını duyurdu.

28 NİSAN: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk kez havalandı.

29 NİSAN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek yolcuları açıkladı. Alper Gezeravcı asil, Tuva Cihangir Atasever ise yeden uzay yolcusu seçildi.

CUDİ-GABAR'DA PETROL MÜJDESİ

1 MAYIS: Milli Muharip Uçak'ın adı KAAN olarak açıklandı.

2 MAYIS: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğu müjdesini paylaştı. Karapınar GES açıldı.

11 MAYIS: Erdoğan, temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını duyurdu.

31 MAYIS: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde % 4 büyüdü.

EKONOMİDE YENİ YÖNETİM İŞBAŞINDA

3 HAZİRAN: Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, Mehmet Şimşek atandı. Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu.

9 HAZİRAN: Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı. Kavcıoğlu ise BDDK Başkanı oldu.

20 HAZİRAN: Asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla net 11.402 oldu.

22 HAZİRAN: Merkez Bankası faizi 6.5 puan artışla % 15'e çıkardı.

BAE İLE 50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

4 TEMMUZ: 370.4 milyar liralık alacak yapılandırıldı.

7 TEMMUZ: Mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV yüzde 20'ye yükseltildi. Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 15 oldu.

15 TEMMUZ: En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıktı.

19 TEMMUZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı, bu anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolar oldu.

SAVUNMADA DÜNYA LİGİNDE 4 TÜRK

4 AĞUSTOS: Deprem bölgesinde esnafın kullandığı krediler için 6 ay daha faizsiz erteleme imkanı getirildi.

7 AĞUSTOS: Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi. ASELSAN 47 ile listenin en üstünde yer alırken, bu şirketi TUSAŞ ve ROKETSAN izledi. Listeye ilk kez dahil olan ASFAT, 100'üncü sırada bulunuyor.

17 AĞUSTOS: İşsizlik oranı 20 çeyrek sonra tek haneye geriledi. İşsizlik 2018'in birinci çeyreğinde yüzde 9,9 olarak hesaplanırken, 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 olarak kaydedildi.

20 AĞUSTOS: Merkez Bankası TL mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gitti.

25 AĞUSTOS: Hisar O+ Sistemine RF Arayıcı Başlıklı Füze yeteneği eklendi. Füze ile yakın ve uzak menzillerdeki hedefler başarıyla imha edildi.

SIFIRCI HOCALARDAN POZİTİF BAKIŞ

1 EYLÜL: Yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı Gebze OSB-Darıca Sahili Hattı'nda kullanımya başlandı.

3 EYLÜL: Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'i 943 bin kişi ziyaret etti.

6 EYLÜL: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program'ı açıkladı. 2024-2026 dönemini kapsayan OVP'ye göre, büyümenin 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4.5, 2026'da yüzde 5 olması öngörüldü.

9 EYLÜL: Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

21 EYLÜL: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 30'a çıkardı.

26 EYLÜL: Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceklerini bildirdi.

27 EYLÜL: TEKNOFEST, bu kez İzmir'de kapılarını açtı.

29 EYLÜL: Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

BAYRAKTAR TB3'TEN İLK UÇUŞ

9 EKİM: Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki 545 kişiye 54.5 milyon TL ceza kesti.

17 EKİM: 11.1 trilyon liralık 2024 yılı bütçesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

27 EKİM: Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

RİSK PRİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

6 KASIM: Bakan Bolat, ekimde ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22 milyar 900 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık" dedi.

15 KASIM: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün 364,64 baz puana inerek yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti. Bakan Şimşek, yeşil dönüşüm faaliyetlerin finansmanı amacıyla "Türkiye Yeşil Fonu" adında yeni bir fon kuracaklarını bildirdi.

26 KASIM: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Kalkınma Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru kapsamında planlanan kara ve demir yolları için ihaleler yapıldı, yatırım tutarları belirlendi.

30 KASIM: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti. Türkiye verisi açıklanan G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu.

SABİHA GÖKÇEN'E YENİ PİST

7 ARALIK: Otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı ikinci el araçlarda uygulanan "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlamasına" ilişkin düzenlemelerin süresi 1 Ocak 2024'ten itibaren 6 ay süreyle yeniden uzatıldı.

12 ARALIK: Rekabet Kurulu, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya soruşturma açtı.

12 ARALIK: Akkuyu'da ilk reaktörünün işletmeye alınması için NDK'den gerekli izni aldığını duyurdu.

13 ARALIK: İkinci elde uygulanan '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesine motosikletler de dahil edildi.

19 ARALIK: Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listelerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren giriş kapısının önüne ve masaların üstüne görünecek şekilde konulması kararı alındı.

21 ARALIK: Merkez Bankası, faizi 2.5 puan artışla % 42.50'ye yükseltti.

25 ARALIK: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pistini törenle açtı.

27 ARALIK: Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi.