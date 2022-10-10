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10 Ekim 2022 Pazartesi 18:20:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 18:20:00

Yeni infaz yasası geliyor: Cezasız suç kalmayacak

Kaynak: TRT Haber

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Cezasızlık algısının yok edilmesi için cezası az suçlarda yeni infaz yöntemleri uygulanacak. Böylece hem suçu işleyenin cezasız kalmaması hem de ıslah edilmesi amaçlanıyor.

Kadına, çocuğa, sağlık çalışanına yönelik şiddet ile hakaret ve trafik magandalığı gibi suçlarda infaz yeniden ele alınıyor. Cezası az suçlarda yeni infaz yöntemleri uygulanacak. Cezasızlık algısının yok edilecek. İşte yeni düzenlemenin öne çıkan detayları.

Hükmün açıklanmasının ertelenmesi ya da hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi. Cezası az olan suçlarda sanıkların cezaevine girmeden salıverilmesine neden oluyor. Adalet Bakanlığı, ortaya çıkan cezasızlık algısını sonlandırmak için harekete geçti.

"CEZASIZLIK ALGISINI KALDIRMAK İÇİN YENİ BİR USUL ORTAYA KOYACAĞIZ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bizde neredeyse düşük cezalarda infaz yok. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için değişik suç tiplerinde ceza miktarlarına bakmak suretiyle bir kısmında tam infaz bir kısmında belli bir süre infaz ama yargılama sitemini de değiştirerek seri ve kısa sürede bitecek şekilde oraya da yeni bir usulü de ortaya koyma konusunda kararlıyız." dedi.

SUÇU İŞLEYENİN CEZAEVİNE BİR GÜN BİLE OLSA GİRMESİ SAĞLANACAK

Kadına, çocuğa, sağlık çalışanına şiddet, trafik magandalığı, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve hakaret gibi suçlar mercek altına alındı. Kamuoyunda infial uyandıran bu suçlarda artık erteleme ya da paraya çevrilme uygulamaları sona erecek. Suçu işleyenin cezaevine bir gün bile olsa girmesi sağlanacak.

İNFAZ SÜRELERİ YENİDEN ELE ALINACAK

İlgili suçlarda infaz süreleri de yeniden ele alınacak. Bu kapsamda Belçika ve Hollanda modelleri inceleniyor. Alt sınırdan verilen cezalarda tam infaz uygulanması üzerinde çalışılıyor.

"Kamu Yararına Çalışma" yükümlülüğünün daha aktif bir şekilde kullanılması da gündemde. Düzenlemede uygulamalar ve süreleri net şekilde ortaya konulacak. Hakimler de kararlarını bu sınırlara göre verecek. Böylece suç işleyen kişinin hem bir müeyyide ile karşılaşması hem de ıslah edilmesi sağlanacak.

Çalışmanın tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulması planlanıyor.

Etiketler : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni infaz yasası
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