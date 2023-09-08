Depremlerde 6 gün enkaz altında kalan, 4,5 aylık bebeği ve eşini kaybeden edebiyat öğretmeni Makbule Kartay, sol bacağına takılan proteziyle yeniden ayağa kalktı. Makbule öğretmen 'Nefes alıyorsak umut da var' dedi.

Yeni hayata ilk adım

7 AY SONRA AYAĞA KALKTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 gün enkaz altında kalan, 4,5 aylık bebeği ve eşini kaybeden, sol bacağı ampute edilen 31 yaşındaki edebiyat öğretmeni Makbule Kartay, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan proteziyle 7 ay sonra yeniden ayağa kalktı.

Kartay, "Nefes alıyorsak umut da var, yeni bir hayat kuracağım kendime. Bazı şeyleri eşim ve oğlum için iki kere yapacağım, onlar her zaman benimle olacak" dedi.

HAREKET EDEBİLMEYİ ÖZLEDİM

Kendisini kurtaran Zonguldaklı madencilerle sürekli görüştüğünü ve taburcu edildiğinde de ilk onları ziyarete gideceğini anlatan Makbule öğretmen, "7 aylık tedavi sürecimde başlangıçta yatakta doğrulamıyordum bile. Doktorlar, hemşirelerim, fizyoterapistlerim iyi ki var. Onların desteği sayesinde bu noktaya geldim. Kimsenin yardımı olmadan yürüyebilmeyi, hareket edebilmeyi çok özledim" diye konuştu.