Yeni hayata ilk adım

Kendisini kurtaran Zonguldaklı madencilerle sürekli görüştüğünü ve taburcu edildiğinde de ilk onları ziyarete gideceğini anlatan Makbule öğretmen, "7 aylık tedavi sürecimde başlangıçta yatakta doğrulamıyordum bile. Doktorlar, hemşirelerim, fizyoterapistlerim iyi ki var. Onların desteği sayesinde bu noktaya geldim. Kimsenin yardımı olmadan yürüyebilmeyi, hareket edebilmeyi çok özledim" diye konuştu.