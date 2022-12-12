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12 Aralık 2022 Pazartesi 15:33:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 15:33:00

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın arasında bulunduğu 25 milletvekiline ait 34 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyalar arasında 21 HDP, 1 CHP, 1 Zafer Partisi, 1 Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile 1 Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilinin dosyaları yer alıyor.

Buldan ve Özdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık."

Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 3'er; Feleknas Uca, Berdan Öztürk, Alican Önlü, Murat Çepni ve Ayşe Acar Başaran'ın 2'şer dosyası bulunuyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri DBP Eş Genel Başkanı Anayasa ve Adalet Komisyonu Meral Danış Beştaş
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