MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 2'si PKK/KCK/YPG, 2'si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı.
20 Ekim 2022 Perşembe 15:26:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 15:26:00
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Son Dakika Haberleri.. MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 2'si PKK/KCK/YPG, 2'si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı.
- Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
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