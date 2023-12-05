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Yasa dışı bahis operasyonu... 18 kişi gözaltında
05 Aralık 2023 Salı 08:21:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 08:21:00

Yasa dışı bahis operasyonu... 18 kişi gözaltında

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mengene operasyonunda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan 4 iş yerinde, yasa dışı bahis oynattıran 25, yasa dışı bahis oynamaktan da 59 kişiye, 232 bin 767 lira para cezası uygulandığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen "Mengene-2" operasyonunda 18 şüphelinin gözaltına alındığını, 163 kişi hakkında idari, 124 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 8 bin 771 ekip, 27 bin 328 personelin katılımıyla eş zamanlı "Mengene-2" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan 4 iş yerinde, yasa dışı bahis oynattıran 25, yasa dışı bahis oynamaktan da 59 kişiye, 232 bin 767 lira para cezası uygulandığını ifade etti.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması kapsamında 12 bin 683 iş yeri ile deniz araçları ve 262 dernekte operasyon düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, 18 kişinin gözaltına alındığını, 99 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını, idari işlem yapılan 104 kişiye de 1 milyon 114 bin 93 lira para cezası uygulandığını, 95 umuma açık iş yerinde işlem yapıldığını ve 8 iş yerinin kapatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, düzenlenen operasyonlar kapsamında, 4 av tüfeği, 10 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 tombala makinesi, 4 kumar/oyun makinesi, 67 bin 675 lira para, muhtelif miktarda döviz, muhtelif miktarda eroin, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildiğini aktardı.

Paylaşımını "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yapan Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : kumar operasyon bahis
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