Yarış atlarını Eskişehirli kadınlar giydiriyor

Sultan 2. Mahmud döneminden itibaren safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kadınlar yarış atları için üretim yapıyor. Mahmudiye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 70 kadın, yarış atları için yulardan mindere, rüzgarlıktan yağmurluğa 40 çeşit malzeme üretiyor. Bunlara ellerinin değdiğini göstermek için iğne oyalarıyla süslemeler yapıyor.