"Yaren" leyleğin yavrusu yuvaya döndü

"Yaren" leyleğin yavrusu Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Bursa'da balıkçı "Adem Amca'yla" kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan "Yaren" leylek, Eskikaraağaç'a 13. göç mevsiminde de geldi.

Yaren ile Nazlı leyleğin bu sene 4 yavrusu oldu. Yavrulardan ikisi yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra öldü. Diğer iki yavrudan birinin ise bitkin düştüğü öğrenildi.

"YAREN'İN YAVRUSU TEDAVİ EDİLDİ

Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından yuvadan alınan yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, "Bize geldiğinde yavrumuz da su kaybı minarel kaybı ve enfeksiyon belirtileri göstermişti. Veterinerlerimiz tarafından güçlü bir beslenme ve antibiyotik tedavisi yapıldı." dedi.