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18 Nisan 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 08:30:00

Yaralı teröristleri ölüme terk ettiler

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin, kandırıp saflarına çektiği çocuk ve kadınları, DEAŞ'la çıkan çatışmalarda yaralanınca yardım etmek yerine ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha önce terör örgütü PKK'nın Suriye kolu 'PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bir örgüt üyesine ait harici diski mercek altına aldı. Harddiskte yer alan; örgütün Suriye'deki kamplarında çekildiği tespit edilen, silahlı teröristlerin bulunduğu fotoğraf ve videolarının izini süren polis, önemli bilgilere ulaştı.

ÖRGÜTÜN 'UYUYAN HÜCRESİ'

Yapılan teknik analizler sonucunda; terörist S.Ü. (24) ile birlikte Suriyeli A.H. (33), D.M. (24) ile Z.İ. (24) ve E.B. (30) adlı kadınların ismine ulaşıldı. Zanlıların, 2014-2016 yıllarında Suriye'nin kuzeyindeki 'Kobani'de örgüt saflarına katılıp, bölgedeki silahlı çatışmalarda yer aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, farklı tarihlerde 'mülteci' kılığında yasadışı yollarla Türkiye'ye geldikleri ve örgütün 'uyuyan hücre' yapılanmasında oldukları öne sürüldü.

AKŞAM, söz konusu soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Buna göre S.Ü.'nün, 16 yaşındayken örgüte sempati duyduğu, 2014 yılında Şanlıurfa'ya düzenlenen bir geziye katılıp, daha sonra Kobani'ye geçtiği, 4 ay sonra DEAŞ ile çıkan çatışmada yaralanınca örgüt tarafından ölüme terk edildiği ortaya çıktı.

KAÇIP TÜRKİYE'YE GELDİ

S.Ü.'nün, babasını arayıp durumu anlattığı, sonrasında onun yardımıyla sınırı yasadışı yollarla geçip, İstanbul'a geri döndüğü bilgisine ulaşıldı. Örgütün ölüme terk ettiği bir diğer isim de E.B. adlı kadın terörist. Teröristin DEAŞ ile girilen çatışmada sol karın boşluğundan vurulduğu öğrenildi. E.B.'nin de tıpkı S.Ü. gibi tedavi ettirilmek yerine örgüt tarafından ölüme terk edildiği bilgisine ulaşıldı.

Sözde sorumlu MİT'ten kaçamadı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın'ı Suriye'nin Derbesiye İlçesi'nde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi. 2005'te İran/Kelareş kırsalından örgüte katılan Mehmet Aydın, 2010-2013 yıllarında Tunceli ve Hatay-Amanos kırsalında, 2013'de Kobani'de Alay Sorumlusu olarak örgütte bulundu. 2015'te Afrin'de Cephe Sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist, 2018 yılında Rüstem Akademisi'nde aldığı liderlik eğitimi sonrası Eyalet Sorumluluğu'na getirildi. PKK'lı Aydın'ın 2013'te Hatay/Amanos'ta faaliyet gösterdiği dönemde Dörtyol İlçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde de görev aldığı öğrenildi.

Etiketler : Adana Emniyet Müdürlüğü PKK Hatay/Amanos Tunceli ve Hatay-Amanos
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