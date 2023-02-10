Washington Post'tan çarpıcı analiz: ABD'de olsa köprüleri yıkardı

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Adana, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem, yabancı basın kuruluşları tarafından çok yakından takip ediliyor.

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından The Washington Post, Türkiye'deki depremin hasar oluşturma gücü, ortaya çıkardığı enerji ve etkisine ilişkin dikkat çeken bir dosya yayınladı.

Deprem nedeniyle Suriye'de 1300 Türkiye'de ise 5 bin 600 binanın yıkıldığına dikkat çekilirken dünyadaki diğer şiddetli depremlerle kıyaslamalara yer verildi.

Gazete, 1989 yılında ABD'nin Kaliforniya eyelatinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki Loma Prieta depremi ile Türkiye depremini kıyasladı.

"TÜRKİYE'DEKİ DEPREM 20 KAT DAHA GÜÇLÜ"

1989 yılındaki depremde 63 kişinin öldüğü, 3 bin 700'den fazla kişinin ise yaralandığı hatırlatılırken Türkiye depreminin bu depremden 20 kat daha güçlü olduğu ifade edildi.

"ABD'DE OLSA GÖRÜLMEMİŞ BİR HASARA YOL AÇARDI"

1989 yılındaki depremde San Francisco Körfez Köprüsü'nün taşıtların üzerine kısmen çökecek kadar sallandığını söyleyen Washington Post, "Türkiye depremi, ABD'de yaşanmış olsaydı görülmemiş bir hasara yol açardı" ifadelerini kullandı. Türkiye depreminin ABD'de olması halinde köprüleri yıkacağına dikkat çekildi.

Türkiye'deki depremin 30 petajul enerji açığa çıkardığını kaydeden The Washington Post, bu enerji miktarının daha iyi anlaşılması için çarpıcı örnekler ortaya koydu.

1989 yılındaki Loma Prieta depreminde 1.5 petajul enerji ortaya çıktığı belirtilirken 2010 yılındaki Haiti'de meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde ise 2.1 petajul enerji ortaya çıktığı yazıldı.

"ATOM BOMBASINDAN 2 BİN KAT DAHA GÜÇLÜ"

Türkiye depremi ile açığa çıkan enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombasından tam 2 bin kat daha büyük bir enerji olduğuna dikkat çekildi.

Örneklerine devam eden WP gazetesi, Türkiye depremi ile ortaya çıkan enerjinin ABD'de bir yıl boyunca 774 bin haneye güç sağlayabileceğini dile getirdi.

5 BİNDE FAZLA UÇAĞIN DEPOSUNU DOLDURACAK ENERJİ

Kahramanmaraş merkezli depremde ortaya çıkan enerji ile 5 binden fazla Boeing 747 tipi uçağa yakıt sağlanabileceği belirtildi.

"DÜNYADAKİ DEPREMLERİN YÜZDE 26'SINA EŞİT"

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'nda araştırma jeofizikçisi olarak görev yapan Dara Goldberg, Türkiye depreminin son üç ayda dünyada meydana gelen tüm depremlerin toplamından daha büyük bir enerji ortaya çıkarttığını söyledi.

Jeofizikçi Dara Goldberg, Türkiye depreminin tek başına son bir yılda dünyada meydana gelen depremlerin toplam ortaya çıkardığı enerjinin yüzde 26'sına eşit olduğunu kaleme aldı.

Washington Post'un analizi, bizlere gösteriyor ki Türkiye'deki deprem, son yıllarda dünyada görülen afetlerden çok daha büyük bir boyutta.