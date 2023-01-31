Muhalefette yeni kriz gündemi

Vekil adayları için liste pazarlığı sezonu açılıyor…
“Ortak Aday” krizini aşamayan 6'lı masayı şimdi de milletvekili adayları için pazarlık konusu olan “liste” tartışması bekliyor.
Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu muhalefette yeni krize yol açması beklenen soruları gündeme getirdi. Kartoğlu yazısında muhalefetin yeni gündemine dair önemli soru işaretlerine dikkat çekti.
İşte Kartoğlu'nun yazısındaki o bölüm:
ÜÇ BAŞLIKTA PAZARLIK BAŞLIYOR
Altılı Masa'dan CHP ve İyi Parti kendi listeleriyle seçime girecek.
Ve üç konu pazarlığa açılacak:
İki parti, hangi seçim çevrelerinde diğerinin lehine çekilecek veya listenin sonlarında zayıf aday gösterecek?
Diğer 4 parti hangi bölgelerden kaç milletvekili isteyecek?
Bu 4 partinin talep ettiği milletvekilleri hangi sayıda CHP ve İyi Parti listelerinde 'seçilecek sırada' yer alacak?
Ve +1 başlık daha:
HDP kapatılırsa onların adaylarına kim ne kadar yer verecek?
Kapatılmazsa, HDP için hangi parti nerelerden geri çekilecek?