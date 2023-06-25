''Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak'' iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı yayın organlarında yer alan 'Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak' iddiasına cevap verdi. Yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlanırken, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin yabancılara satışıyla alakalı herhangi bir çalışması veya gündemi bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verildi.
İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadelesi devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yer alan "Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak" iddiasına yalanlama geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin yabancılara satışıyla alakalı herhangi bir çalışması veya gündemi bulunmamaktadır.
Borsa İstanbul'da yatırımcı kararlarını manipüle edici spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."
��"Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak." iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 25, 2023
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin yabancılara satışıyla alakalı herhangi bir çalışması veya gündemi bulunmamaktadır. pic.twitter.com/xwc9kA4Seg
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