Uzun yolların kraliçesi

DÖRT YILDIR ARALIKSIZ DİREKSİYON BAŞINDA

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Esra Yılmaz'ın en büyük tutkusu TIR kullanmak ve gezmek. Yılmaz, bu iki tutkusunu yapıp aynı zamanda para kazanmak için TIR şoförlüğü mesleğini seçti. Kocaeli'nde özel bir limanda eğitimlerini aldıktan sonra direksiyona geçen genç kadın, 4 yıldır ülke geneline ve Kafkaslara yük taşımacılığı yapıyor.

TORPİDO ÜZERİNDE DANTEL İŞLEMELERİ VAR

Torpido üzerine dantel işlemesi serip araç kabinini oyuncak ve makyaj malzemeleriyle süsleyen Esra Yılmaz, zamanın bir çoğunu yollarda tek başına geçiriyor.

Molalarda makyaj yapmayı ihmal etmeyen 'Kafkasların Kraliçesi' lakaplı Esra Yılmaz, "Evim ve iş yerim" dediği TIR'ın içinde kitap okuyor, yemek yiyor, geceleri TIR'ın içinde oyuncaklarının arasında uyuyor.

Esra Yılmaz "Tutkunu olduğum iki şeyi birleştirmem gerekiyordu. Biri dünyayı dolaşmak diğeri araba sürmek. Bu ikisini birleştirip hem de para kazanmalıydım. Bundan dolayı TIR şoförü oldum" dedi.