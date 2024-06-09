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09 Haziran 2024 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2024 Pazar 10:30:00

Üzerinde 'Türkiye Yüzyılı' logosu var... Yeni madeni 5 lira tedavüle giriyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Yeni 5 liralık madeni paralar tedavüle çıkıyor. Peki, madeni 5 liraların tasarımı nasıl? İşte yanıtı...

Yeni 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin düzenleme dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ MADENİ 5 LİRANIN TASARIMI NASIL?

Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28.15 milimetre, kalınlığı 1.70 milimetre, ağırlığı ise 8.25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

'TÜRKİYE YÜZYILI' LOGOSU BULUNUYOR

Yeni 5 lira değerindeki madeni paraların ön yüzünde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortasında 'Türkiye Yüzyılı' logosuna yer verildi.

'Türkiye Yüzyılı' logosunun solunda 5 rakamı, altta 'Türk Lirası' yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi. Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de 'Türkiye Cumhuriyeti' yazısı yer aldı.

Etiketler : 5 lira madeni para türkiye yüzyılı logo mustafa kemal atatürk
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