Yeni 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin düzenleme dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28.15 milimetre, kalınlığı 1.70 milimetre, ağırlığı ise 8.25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

'TÜRKİYE YÜZYILI' LOGOSU BULUNUYOR



Yeni 5 lira değerindeki madeni paraların ön yüzünde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortasında 'Türkiye Yüzyılı' logosuna yer verildi.

'Türkiye Yüzyılı' logosunun solunda 5 rakamı, altta 'Türk Lirası' yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi. Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de 'Türkiye Cumhuriyeti' yazısı yer aldı.