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15 Kasım 2023 Çarşamba 11:15:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 11:15:00

UNICEF: Gazze'de 4 bin 600'den fazla çocuk öldürüldü

Kaynak: TRT Haber

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UNICEF, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 4 bin 600'den fazla çocuğun öldürüldüğünü, yaklaşık 9 bin çocuğun yaralandığını ve 100'den fazla UNRWA çalışanın öldürüldüğünü açıkladı.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki bir milyon çocuk için "güvenli hiçbir yer" olmadığını söyledi.

"Çatışmanın tarafları çocuklara karşı ağır ihlaller gerçekleştiriyor; Bunlar arasında öldürme, sakatlama, adam kaçırma, okullara ve hastanelere saldırılar ve insani yardıma erişimin engellenmesi yer alıyor; bunların hepsi UNICEF tarafından kınanıyor

Çok sayıda çocuk kayıp ve yıkılan binaların ve evlerin enkazı altında gömüldüğüne inanılıyor; bu, yerleşim yerlerinde patlayıcı silah kullanımının trajik bir sonucu." dedi.

Ayrıca UNICEF genel müdürü, kurum personeli de dahil olmak üzere pek çok kişinin, "çok az su, yiyecek veya yeterli temizlik koşullarına sahip, hastalık salgınlarına yol açabilecek koşullar" bulunan aşırı kalabalık barınaklarda yaşadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü geçen hafta Gazze'de ishal ve suçiçeği gibi bulaşıcı hastalıkların arttığını açıklamıştı.

Russell, "Bir kez daha tüm taraflara, çocukların uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunmasını ve onlara yardım edilmesini sağlama çağrısında bulunuyorum" dedi.

Etiketler : unicef gazze çocuk
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