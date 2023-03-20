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20 Mart 2023 Pazartesi 18:06:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 18:06:00

Bakan Soylu: Bin 161 vatandaşımıza can suyu ödemesi yapıldı!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu; "1 mahalle hariç temizlik yüzde 75 bitti diğerlerinde yüzde 90-95'in üzerinde inşallah yarın akşam temizliği bitirmiş olacağız. Aynı zamanda zarar tespiti yapılan bin 161 vatandaşımıza can suyu ödemesi yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan sel felaketine ilişkin son durumu açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Şu ana kadar yapılan ödemeler konusunda şunu ifade etmek istiyorum. Zarar tespiti yapılan bin 161 vatandaşımıza can suyu ödemesi olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira, ilçelerimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından 10'ar bin lira, büyükşehir belediyesi tarafından 5'er bin lira, ilk etapta hasar tespiti yapmadan sadece yapılan yardımın toplamı 25'er bin lira.

Bunun yanı sıra aynı zamanda iş yerlerine 10'ar bin lira can suyu ödemesi gerçekleştirildi. Konutlarla ilgili gerek Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı eşya yardımıyla ilgili çalışıldı. İş yeriyle ilgili Ticaret Bakanlığımızla konuştuk. Araçlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Hafta sonuna kadar bir noktaya kadar gelir. Özel bilgi vermek isterim.

Şanlıurfa'nın tarihsel bir mirası da var. Arkeoloji müzesiyle ilgili ilk günden itibaren çalışma başladı. Arkeoloji müzesinin sergi alanında problem yok.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : son dakika şanlıurfa bakan soylu

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