VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca'dan "MHRS randevuları" ile ilgili paylaşım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İzmir'e son 20 yılda 112,9 milyar liralık yatırım kazandırıldı
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
21 Ocak 2023 Cumartesi 08:47:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 08:47:00

Üç aşamalı "Gök Vatan" planı

ABONE OL

Milli Muharip Uçak (MMU) hakkında bilgiler merak ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından tanıtılan Milli Muharip Uçağın ne olduğu, özellikleri ve ne zaman uçuşa geçeceği merak ediliyor. Bu kapsamda F-16 tedariki, görünmezlik teknolojisinde yerli çalışmalar ve Milli Muharip Uçak'ı kapsayan bir projenin yürütüldüğü ifade ediliyor. Milli Muharip Uçak'ın F-35'ten daha üstün güç ve yeteneklere sahip olacağı vurgulanıyor.

Türkiye stratejik dengeyi devreye sokuyor. ABD'den F-16 tedariki, görünmezlik teknolojisinde yerli çalışmalar ve Milli Muharip Uçak'ı kapsayan plan yürütülüyor

Türkiye, dünya ve bölgesindeki gelişmeleri göz önüne alarak göklerde hâkimiyetini sürdürmek üzere hava teknolojileri üzerinde yoğun mesai harcıyor. Hava gücünde dengenin korunması için ilk aşamada ABD ile F-16 Block 70 savaş uçağı ve modernizasyon kiti tedariki alımı yer alıyor. ABD yönetiminin açık şekilde desteklediği satın alım sürecine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD temaslarında da olumlu hava oluştu. Sabah'ın haberine göre, Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma kapsamındaki temaslarda da Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu dahil olmak üzere, Türkiye - ABD savunma ortaklığının güçlendirilmesi ele alındı. Türk Hava Kuvvetleri envanterine bu yolla kısa vadede 4.5'uncu nesil uçakların girmesi beklenirken, orta vadede Milli Muharip Uçak ile TSK 5'inci nesil teknolojisine erişilmiş olacak.

GÖRÜNMEZLİK TEKNOLOJİSİ

Savunma sanayiinde önemli tecrübeye sahip Türkiye görünmezlik teknolojisi üzerine de kritik Ar-Ge projeleri gerçekleştiriliyor. Burada elde edilen birikimin ete kemiğe bürüneceği Milli Muharip Uçak'ın F-35'ten daha üstün güç ve yeteneklere sahip olacağı değerlendiriliyor.

GELECEĞİN GÜCÜ

Baykar Kızılelma'nın da envantere alınmasıyla Türk hava teknolojisiyle rekabete girilmesi daha zor hale gelecek. Havacılıkta gelecek nesil anlamına gelen 5. nesil insanlı hava araçlarından sonraki aşama insansız hava araçları olacak. Bu bağlamda insansız teknolojisiyle Kızılelma'nın 6. Nesil ayarında olacağı kaydediliyor. Uzmanlar, ilk modellerinin subsonic yani 800+km hıza çıkması planlanan Kızılelma ile 5'inci nesil uçakların dahi rekabet etmesinin zor olacağını ifade ediyor. Kızılelma'nın gelecekte süpersonik 1200+ hıza çıkacak kabiliyete gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin milli sistemlerle orta vadede 6. nesil teknolojiye erişmesi planlanıyor.

Etiketler : ABD Türk Hava Kuvvetleri Baykar Kızılelma
Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...

Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...
Sahne uğuru

Sahne uğuru
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'

Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'
Albüm için yapımcı arıyor

Albüm için yapımcı arıyor
80'ler temalı doğum günü

80'ler temalı doğum günü
Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın

Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!
25 gibi 45!

25 gibi 45!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX