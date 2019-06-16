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16 Haziran 2019 20:21 | Pazar

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

YKS sınavının son oturumu olan ve bugün 15:45'te başlayıp 120 dakika süren Yabancı Dil Testi'nin ardından YKS oturumları tamamlanmış oldu. Dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi'nin ardından bugün Alan Yeterlilik Testi, ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. İşte az önce yayımlanan YKS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

YKS SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Üniversite sınavı soru ve cevapları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, dün yapılan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilen YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamada, TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak.

ÖSYM'NİN AÇIKLAMASI

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 16 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00’dan itibaren haberimizdeki bağlantıdan erişilebilir.

2019-TYT Temel Soru Kitapçığındaki Matematik Testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2019-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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