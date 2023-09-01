Ocak 2022'de yenilenen yüzüyle izleyicilerle buluşan tv4, Digiturk 65. kanalda da yayın yapmaya başladı.

Kanal Koordinatörlüğünü Filiz Zengin'in yaptığı tv4 neşeli, dinamik ve renkli içerikleriyle dikkat çekiyor.

Odak noktasında; kaliteli ve sağlıklı hayat tarzını, aile yaşamını ve insanı önceleyen tv4 bunu yaparken ön koşulunda neşeli, dinamik ve renkli içerikler üretiyor.

TV4'Ü NASIL İZLERİM?

Digiturk 65. kanalda yayına başlayan tv4'ü D-smart 87. Kanal, Turksat 4A frekans 12310, Kablo TV 48. Kanal, Tivibu 58. Kanal, Turkcell TV+ 131. Kanal ve BluTV'den de kolaylıkla izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalı YouTube ve Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.