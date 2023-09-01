tv4 Digiturk 65. kanalda
Türkiye'nin en farklı, eğlenceli ve renkli kanalı tv4, artık Digiturk'ten de izlenebilecek.
Ocak 2022'de yenilenen yüzüyle izleyicilerle buluşan tv4, Digiturk 65. kanalda da yayın yapmaya başladı.
Kanal Koordinatörlüğünü Filiz Zengin'in yaptığı tv4 neşeli, dinamik ve renkli içerikleriyle dikkat çekiyor.
Odak noktasında; kaliteli ve sağlıklı hayat tarzını, aile yaşamını ve insanı önceleyen tv4 bunu yaparken ön koşulunda neşeli, dinamik ve renkli içerikler üretiyor.
TV4'Ü NASIL İZLERİM?
Digiturk 65. kanalda yayına başlayan tv4'ü D-smart 87. Kanal, Turksat 4A frekans 12310, Kablo TV 48. Kanal, Tivibu 58. Kanal, Turkcell TV+ 131. Kanal ve BluTV'den de kolaylıkla izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalı YouTube ve Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.
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