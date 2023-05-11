Türkiye'nin seçimi özel yayın
Söz, yetki, karar milletin. 14 Mayıs'ta; sandık başından, YSK'dan, siyasi partilerin genel merkezlerinden gün boyu canlı yayında tüm gelişmeler paylaşılacak.
Sandıklar kapandıktan sonra ise, sonuçlar, en anlaşılır grafiklerle, en hızlı şekilde ekrana taşınacak, uzman konuklar yorumlarıyla yayında olacak.
Biz demokrasi şöleni için hazırız, sizi bekliyoruz...
"Türkiye'nin Seçimi Özel" Pazar günü 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında sizlerle.
- Türkiye'nin seçimi özel yayın
- İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek
- İnce yorumu: Önemli olan milletimin vereceği karar
- "Siyaseti siyaset dışı yollarla şekillendirmeye çalışan anlayışı telin ediyoruz"
- "ABD'deki, İngiltere'deki, Fransa'daki, Almanya'daki dergiler taarruza geçtiler"
- Seçim günü yurdun büyük kesiminde parçalı bulutlu hava bekleniyor