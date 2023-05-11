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11 Mayıs 2023 Perşembe 16:45:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 16:45:00

Türkiye'nin seçimi özel yayın

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Söz, yetki, karar milletin. 14 Mayıs'ta; sandık başından, YSK'dan, siyasi partilerin genel merkezlerinden gün boyu canlı yayında tüm gelişmeler paylaşılacak.

Sandıklar kapandıktan sonra ise, sonuçlar, en anlaşılır grafiklerle, en hızlı şekilde ekrana taşınacak, uzman konuklar yorumlarıyla yayında olacak.

Biz demokrasi şöleni için hazırız, sizi bekliyoruz...

"Türkiye'nin Seçimi Özel" Pazar günü 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında sizlerle.

Etiketler : türkiyenin seçimi özel 14 mayıs ysk siyasi parti canlı yayın 24 tv Radamel Falcao tv4
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