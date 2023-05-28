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Kılıçdaroğlu girdiği onuncu seçimi de kaybetti
28 Mayıs 2023 Pazar 18:18:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 18:18:00

Türkiye'nin seçimi 'Erdoğan' oldu

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde sandıkların yüzde 98,68'i açıldı. Başkan Erdoğan yüzde 52,09 oranında oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47,91 oranında oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kalktı. 28 Mayıs seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 191 bin 885 sandık kuruldu.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

SEÇİM YASAĞI KALKTI! İŞTE SONUÇLAR

Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kalktı. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde sonuçlar açıklandı.

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Etiketler : 28 mayıs seçimleri cumhur başkanı seçimi seçim sonuçları
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