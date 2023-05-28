Türkiye'nin seçimi 'Erdoğan' oldu

Türkiye'nin seçimi 'Erdoğan' oldu

28 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kalktı. 28 Mayıs seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 191 bin 885 sandık kuruldu.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

SEÇİM YASAĞI KALKTI! İŞTE SONUÇLAR

Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kalktı. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde sonuçlar açıklandı.

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