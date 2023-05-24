Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Turhal'da yapıldı

İlçeye getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Togg'un hayırlı olmasını diledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler de aracı inceledi.