Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, depremzedeler için Türk Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdülkadir Boşal'ı Büyükelçilikte kabul eden Feyzioğlu, TDV'nin "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş." sloganı ile düzenlediği kurban kampanyasına destek verdi.

Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanını deprem bölgesinde dağıtılmak üzere makbuz karşılığı TDV'ye bağışlayan Feyzioğlu, "Biz ailecek kurbanımızı TDV'ye bağışlıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız bunu banka yoluyla da gerçekleştirebilirler." ifadesini kullandı.

Yaptığı bağış için Büyükelçi Feyzioğlu'na teşekkür eden Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdülkadir Boşal da her yıl Kurban Bayramı'nda yurt içi ve dışındaki binlerce ihtiyaç sahibine kurban payı dağıttıklarını hatırlatarak, faaliyetlerinin bu yıl deprem bölgesi ağırlıklı olacağını kaydetti.

