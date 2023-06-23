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23 Haziran 2023 Cuma 20:12:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 20:12:00

Türkiye'nin Kosova'ya yönelik desteği sürüyor

Kaynak: AA

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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan “Zambaku” belediye kreşinin bakım, onarım ve malzeme tedariki yapılan 7 sınıfı hizmete açıldı.

Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Recai Yılmaz, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj'ın yanı sıra öğrenci ve davetliler katıldı.

Bakan Damka, törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan her yatırımın, ülkenin refahına, kalkınmasına ve aydınlık geleceğine de yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin Kosova'nın kalkınmasına her alanda katkı sunduğunu belirten Damka, "Her alanda kalkınmamıza ve gelişmemize katkılarını sunan ve hep yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, sadece güvenlik açısından değil, eğitim, sağlık ve altyapı desteklerini de sunan Türk Temsil Heyeti'ne şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Belediye Başkanı Totaj da çocukların daha güzel ortamlarda eğitim almalarını sağlayacak bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından davetliler, yenilenme projesinin açılış kurdelesini kesti ve sınıfları gezdi.

Proje kapsamında, 7 sınıfın tadilatı yapıldı. Tadilat kapsamında sınıflar için bilgisayar, masa, sandalye ve diğer gerekli ekipmanlar ile çocuk gelişimini destekleyen çeşitli oyuncaklar alındı.

Ayrıca Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca Prizren'deki Ukşin Hoti Üniversitesinin amfi salonu da yenilenerek hizmete açıldı.

Etiketler : KFOR Prizren Zambaku belediye kreşi türk askeri kosova kosova
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