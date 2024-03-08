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08 Mart 2024 Cuma 18:55:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 18:55:00

Türkiye'nin ilk kadın amirali TCG Nusret ile seyir yaptı

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk kadın amirali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileriyle "TCG Nusret"te bir araya geldi.

Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Nara Burnu'ndaki Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nda, Tuğamiral Fırat, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadınlara çiçek verdi.

Fırat ve beraberindekiler daha sonra Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan "TCG Nusret"in 8 Mart 1915 tarihinde icra ettiği görevi anmak amacıyla denize açıldı.

"TCG Nusret"te katılımcılara hitap eden Fırat, 109 yıl önce Çanakkale Deniz Savaşı'nın en kritik zamanlarında Nusret Mayın Gemisi'nin 26 mayını, dahiyane bir taktikle dökmesiyle yaptığı harekatın sadece taktik anlamda büyük bir başarı değil, aynı zamanda stratejik etkilerinin olduğunu, savaşın gidişatını ve Türk milletinin kaderini değiştirdiğini söyledi.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın, "Çanakkale geçilmez"in denizdeki mührü olduğunu dile getiren Fırat, şunları kaydetti:

"Şimdi bu tarihi olayla aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bir araya gelmesi vesilesiyle bayan Harp Okulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Bayan öğrencilerimiz Deniz Harp Okulundaki eğitimlerinin ardından donanmamıza katılacaklar, Deniz Kuvvetlerimizin çok önemli bir unsuru olacaklar. Ancak Türk kadınının, Deniz Kuvvetlerimizin, donanmamızın, daha da geniş anlamda savunma ve güvenliğin önemli bir parçası olması yeni bir şey değil.

Türk milleti buna çok aşina. Kurtuluş Savaşı'nda kendi canı pahasına, çocukları pahasına kurtuluş mücadelesine destek veren, bizzat katılan, tarih kadın kahramanlarımızla dolu. Geçmişte olduğu gibi bugünde ve gelecekte de Türk kadını ve Türk erkeği, birlikte, yan yana, omuz omuza ülkesinin başarısı için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edecek.

Bu, sadece bizim tarihimize olan bir borcumuz, sorumluluğumuz değil, aynı zamanda geleceğimize ve çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun."

Tuğamiral Fırat, konuşmasının ardından Albay Aras ile şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Etiketler : Deniz Kuvvetleri Gökçen Fırat Kadın Amiral TCG NUSRET
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