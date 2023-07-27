VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Rusya kararı: Kanıtlar UCM'ye gönderilecek
HAVELSAN, KAAN Milli Muharip Uçağın tüm eğitim sistemlerinin ana sorumlusu oldu
Arap ülkeleri, Nijer'de gerçekleşen darbeyi kınadı
Türkiye'nin havadaki gözleri MİLSAR'a emanet
Yunanistan'da orman yangınları kontrolden çıktı: Mühimmat deposunda patlama
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
27 Temmuz 2023 Perşembe 21:07:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 21:07:00

Türkiye'nin havadaki gözleri MİLSAR'a emanet

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) için MİLSAR radarı tedarik edilecek.

TUSAŞ, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) kapsamında METEKSAN Savunma ile İHA Programları MİLSAR SAR/MTI Radar Sistemi ve Otomatik Kalkış / İniş Sistemi Tedariği Sözleşmesi imzaladı.

Çok Modlu Hava Radarı MILSAR; istihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Potansiyel hedeflerin tespit ve takibini "hareketli hedef tespit" (MTI) modları ile yapan radar, her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretme için Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) modlarına sahip bunuyor.

Otomatik Kalkış / İniş Sistemi ise İHA'ların iniş ve kalkışlarını otomatik olarak yapmasını sağlayan radar teknolojileri tabanlı bir çözüm sunuyor.

Etiketler : MİLSAR radarı Türk Havacılık Uzay Sanayii İHA teknolojileri
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX