Türkiye'nin döner kanatlı sürü İHA'ları geliyor!"

Türk Ordusu şu anda döner kanatlı STM Kargu modelini kullanıyor ve hızla genişleyen drone cephaneliğinin bir parçası olarak güncellenmiş olan Kargu-2 versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Bu ürün teknik olarak sürü İHA olmasa da, Kargu serisinin geniş ölçekli kullanımıyla kazanılan operasyonel deneyimler, bu ürünün aslında Türkiye'nin sürü İHA'larına yönelik bir adım olarak görülebilir. Kargu şimdiye kadar Suriye'de, Libya'da ve Dağlık Karabağ'da konuşlandırıldı.

M5 Dergi'nin haberine göre, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Türkiye'de kademeli olarak İHA'lar için bir teknoloji üssü oluşturmak amacıyla bir dizi projeye destek veriyor. SSB Başkanı İsmail Demir'e göre bu projeler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sürü-İHA'ların operasyonları için gerekli yazılım ve algoritmaları geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu yaklaşım ayrıca Türk hükümetinin küçük savunma şirketlerinin gelişmesi için bir ekosistem yaratma yönündeki daha geniş politikasını da destekliyor. Bu politika şimdiye kadar Türkiye için muazzam getirisi olan bir politika olarak göze çarpıyor.

Türkiye Eylül 2020'de ilk sürü-İHA yarışmasını Ankara yakınlarındaki Kalecik İHA Test Eğitim ve Geliştirme Merkezi'nde gerçekleşti. Yarışma, her biri birden fazla zorluk içeren toplam dört aşamadan oluştu. Sabit kanatlı sürü-İHA'ların açık ortamlarda hedefleri tespit ve imha simülasyonu gerçekleştirdiği yarışmanın ilk etabında toplam 26 firma yer aldı.

Türkiye, halihazırda kurulmuş savunma sanayi şirketlerine,sürü İHA teknolojileri üzerinde çalışmaları için gerekli mali desteği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş bir ölçekte teknoloji alanında her şeye ulaşabilecek genç bir nesil yaratmaya da çalışıyor. Her yıl düzenlenen bir teknoloji etkinlik olan Teknofest bu politanın örneklerinden birisi.

Teknofest ayrıca lise ve üniversite öğrencilerine yönelik sürü-İHA yarışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Sürü-İHA yarışmasının temel amacı, kendisine verilen görevleri yerine getirebilecek İHA sürülerini organize etmek için gerekli yazılım algoritmalarını geliştirmek ve performanslarını gerçek yaşam ortamında göstermek. Yarışma sırasında, yarışan takımlar hem sanal hem de gerçek yaşam koşullarında sürü-İHA'larını uçuruyor. Görevler arasında filo kalkışı, eş zamanlı operasyon yürütme, sürüye drone ekleme ve çıkarma ve dronları dağıtma ve toplama gibi çeşitli aşamalar yer alıyor.

Türkiye, daha önce İHA'ların kullanılmasının imkansız olduğu düşünülen savaş senaryolarında öncü olmuştu.

Günümüzde hemen hemen her sınıfta İHA tasarlayan Türkiye'nin, dünyada operasyonel sürü İHA'larını sahaya çıkaran ilk ülkelerden biri olması da bu çalışmalar ışığında artık beklenen bir gelişme.