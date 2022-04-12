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12 Nisan 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 11:30:00

Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu

Kaynak: AA

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Türkiye'de 2053'e kadar kara yolu hizmet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılarak "kesintisiz ve konforlu" ulaşımın tesis edilmesi, bölünmüş yol ağının 38 bin 60, otoyol ağının da 8 bin 325 kilometreye yükseltilmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan "Ulaştırma 2053 Vizyonu" raporundan derlediği bilgiye göre, gelecek 30 yılda birçok proje hayata geçirilecek.

Bu süreçte ana hedeflerden biri kara yolu hizmet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması olacak. Devreye alınacak projelerle "kesintisiz ve konforlu" ulaşım tesis edilmesi hedefleniyor.

Pazar ekonomilerinin etkisiyle giderek ekonomisi büyüyen ve zenginleşen Türkiye'de yolcu ve yük taşıma talebinin güvenli, konforlu ve zamanında karşılanma isteğinin bu yatırımlarla karşılanması öngörülüyor.

Çalışmalar kapsamında, bölünmüş yol yapımı, ağır taşıt trafiği yüksek güzergahların bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı hale getirilmesi, trafik güvenliği altyapısı ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi, çevreci yolların yaygınlaşması ve geometrik standartlarının yükseltilmesi planlanıyor.

Hem güvenlik hem konfor artıyor

Yeni strateji ve gerçekleştirilen kara yolu altyapı yatırımlarıyla yollardaki hizmet seviyesi, seyahat konforu ve trafik güvenliği artırılıyor.

Son 19 yılda gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerde de ulaştırmada, kara yolu ve otomobiller ön planda yer aldı. Özellikle Türkiye'nin yakın çevresindeki Avrupa ülkelerinin ulaştırma türlerinin dağılımı incelendiğinde, kara yollarındaki yolcu ve yük taşımacılığının diğer modlara göre paylarının daha yüksek olması dikkati çekiyor.

Kara yolu ulaşımının noktalar arasında kesintisiz taşımaya imkan vermesi, ayrıca esnek yapısı, hızı ve modlar arası geçişlere uyumlu olması nedeniyle etkinliği giderek artıyor.

Söz konusu dönemde Türkiye'de yapılan çalışmalar ve yatırımlarla bölünmüş yol ağı 6 bin 101 kilometreden 28 bin 647 kilometreye, otoyol ağı ise 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkarıldı.

2053'e kadar bölünmüş yol ağının 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağının ise 8 bin 325 kilometreye yükseltilmesi öngörülüyor.

Doğu-batı, kuzey-güney koridorunda stratejik projeler

Hayata geçirilecek projelerin doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'de ulaşımı kolaylaştırması hedefleniyor. 2053 yılına kadar tamamlanması planlanan otoyollardan öne çıkanlar şunlar:

- Aydın-Denizli Otoyolu

- Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hadımköy-Başakşehir Etabı

- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında Malkara-Çanakkale, Malkara-Kınalı, Çanakkale-Savaştepe etapları

- Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi)

- Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu

- Antalya-Alanya Otoyolu

- Sapanca-Afyonkarahisar Otoyolu

- Samsun-Mersin Otoyolu

- Trabzon-Habur Otoyolu

- Afyon-Burdur Otoyolu

- Alanya-Silifke Otoyolu

- Delice-Samsun Otoyolu

- Ankara-İzmir Otoyolu

- Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu

- Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Kız Kalesi-Taşucu Kesimi)

- Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu

- Gerede-Merzifon-Bürgulak Otoyolu

- Sivrihisar-Bursa Otoyolu

- Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır bağlantı yolu dahil)

Etiketler : Ulaştırma ve Lojistik erede-Merzifon-Bürgulak Otoyolu Sivrihisar-Bursa Otoyolu Mersin-Erdemli-Silifke
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