26 Eylül 2020 Cumartesi 22:38:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 23:01:00
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacak
Doğu Akdeniz‘de sismik çalışmalar ve askeri eğitim amacıyla sık sık Navtex ilan eden Türkiye, Rodos ve Meis Adası arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapacağını duyurarak yeni bir Navtex ilanında bulundu.
Türkiye'den açıklanan yeni NAVTEX ilanına göre; Rodos ve Meis Adası arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacak..
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