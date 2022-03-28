VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den 'insani ateşkes' çağrısı
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak
Türkiye'den Umman'a taziye mesajı
Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi
Almanya'da 'Z' harfini sembol olarak kullananlara hapis cezası
"Türkiye'nin gelişmişliği dünyaya örnek teşkil ediyor"
Macron köşeye sıkıştı!
Zelenski'den Rusya'ya yeşil ışık
Türker Dağdelen: “Yalova'da Hizmet Veriyoruz”
Hürrem geri döndü
Türkiye'den Ata Vatan'a çıkarma!
Adalet Ve Merhamet Yarışması Sonuçlandı
Karadeniz'de ikinci mayın
Stratejik Körlük
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Emtia piyasasında jeopolitik risklerin etkisi sürüyor
Aç kalan tilkiler unutulmadı
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı
İki Avrupa ülkesi arasında Rusya restleşmesi!
"Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı HDP'nin gölgesinin olduğu yerde bile asla olmazdı"
Hürrem geri döndü
Türkiye'den ABD'ye S-400 mesajı!
Hürrem geri döndü
'Barış masası' Türkiye'de kuruluyor
28 Mart 2022 Pazartesi 18:49:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 18:49:00

Türkiye'den Umman'a taziye mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Umman'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Umman'ın Zahirah bölgesinde dün meydana gelen toprak kayması sonucu 6 işçi ölmüş, çok sayıda işçi de yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, meydana gelen toprak kaymasının can kaybına ve yaralanmalara sebebiyet vermesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Umman hükümetine, halkına ve kederli ailelere başsağlığı diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyoruz."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Heyelan Umman
Şaşırtan özel hayat açıklaması

Şaşırtan özel hayat açıklaması
Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku

Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Nikâh yüzüğü hazır

Nikâh yüzüğü hazır
Romantik yemek

Romantik yemek
İcra takibinden Mutlu!

İcra takibinden Mutlu!
Gülşen'i konuşmak yasak

Gülşen'i konuşmak yasak
Aslı'ya kardeş uyarısı

Aslı'ya kardeş uyarısı
Eski Burcu dönüyor

Eski Burcu dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER