Türkiye'den Umman'a taziye mesajı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Umman'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Umman'ın Zahirah bölgesinde dün meydana gelen toprak kayması sonucu 6 işçi ölmüş, çok sayıda işçi de yaralanmıştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, meydana gelen toprak kaymasının can kaybına ve yaralanmalara sebebiyet vermesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Umman hükümetine, halkına ve kederli ailelere başsağlığı diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyoruz."