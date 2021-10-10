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10 Ekim 2021 Pazar 18:04:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 18:05:00

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı uçak kazası için taziye açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı türkiye rusya başsağlığı mesajı Bakanlık Uçak Kazası
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