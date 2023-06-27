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27 Haziran 2023 Salı 15:11:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 15:11:00

Türkiye'den Reuters'a tepkiler çığ gibi büyüyor

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Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldığı habere Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile habere tepki gösterdi:

"NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Reuters'a tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'ı kınıyorum. Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tüm algı operasyonlarına karşı aziz milletimiz her zaman doğrunun ve gerçeğin yanında yer almıştır."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yapılan haber basın özgürlüğünün sınırlarını aşmıştır ve dezenformasyondan ibarettir" dedi:

"Haberin içinde hem "teyit edemedik" diyeceksiniz hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz. Kaldı ki, demokratik hukuk devletlerinde ve uluslararası hukukta basın özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu haberin dezenformasyon ürünü olduğunu belirtti, "Gazetecilik tarihi açısından kara bir lekedir" dedi:

Şunu çok net şekilde vurgulamak isteriz ki, Türkiye'ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber, Türkiye'nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir.

Altun, haberin NATO liderler zirvesi öncesinde yayımlanmasının akla ciddi soru işaretleri getirdiğini de kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kirli saldırıyla ilgili şu sözlerle kınadı:

"Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz. Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propoganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir."

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da habere tepki göstererek Rueters'ı kınadı:

"Manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Mesnetsiz iddialarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ailesini yıpratmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaklar."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kirli saldırıyla ilgili şu sözlerle kınadı:

Reuters'ın Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesini hedef alan ve herhangi bir dayanağı olmayan karalama kampanyası, gazetecilik adına bir utanç vesikasıdır. Mesnetsiz içeriklerle dolu metinde "teyit edemedik" ifadesini kullanarak kendini yalanlayan etik dışı sözde habercilik anlayışını kınıyorum.
Etiketler : Reuters NATO Zirvesi Bilal Erdoğan Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun
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