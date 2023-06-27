Türkiye'den Reuters'a tepkiler çığ gibi büyüyor

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile habere tepki gösterdi:

"NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder."

NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum.



Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 26, 2023

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Reuters'a tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'ı kınıyorum. Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tüm algı operasyonlarına karşı aziz milletimiz her zaman doğrunun ve gerçeğin yanında yer almıştır."

NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'i kınıyorum.



Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz.



Ülkemize yönelik tüm... — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 27, 2023

NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'i kınıyorum.



Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz.



Ülkemize yönelik tüm... — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 27, 2023

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yapılan haber basın özgürlüğünün sınırlarını aşmıştır ve dezenformasyondan ibarettir" dedi:

"Haberin içinde hem "teyit edemedik" diyeceksiniz hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz. Kaldı ki, demokratik hukuk devletlerinde ve uluslararası hukukta basın özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez."

Reuters haber ajansı tarafından servis edilen, gerçek dışı iddialar içeren asılsız haber, basın özgürlüğü sınırlarını aşan, tamamen karalamaya ve ülkemiz aleyhine algı oluşturmaya yönelik dezenformasyondan ibarettir.



Haberin içinde, hem "teyit edemedik" diyeceksiniz, hem de... pic.twitter.com/nYSrGwDWM1 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 26, 2023

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu haberin dezenformasyon ürünü olduğunu belirtti, "Gazetecilik tarihi açısından kara bir lekedir" dedi:

Şunu çok net şekilde vurgulamak isteriz ki, Türkiye'ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber, Türkiye'nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir.

Altun, haberin NATO liderler zirvesi öncesinde yayımlanmasının akla ciddi soru işaretleri getirdiğini de kaydetti.

Reuters haber ajansının bugün, özel dosya başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir... pic.twitter.com/twEZa3OtSB — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 26, 2023

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kirli saldırıyla ilgili şu sözlerle kınadı:

"Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz. Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propoganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir."

Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters haber ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle... — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 27, 2023

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da habere tepki göstererek Rueters'ı kınadı:

"Manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Mesnetsiz iddialarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ailesini yıpratmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaklar."

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum.



Mesnetsiz iddialarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ailesini yıpratmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaklar. — Binali Yıldırım (@BY) June 26, 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kirli saldırıyla ilgili şu sözlerle kınadı:

Reuters'ın Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesini hedef alan ve herhangi bir dayanağı olmayan karalama kampanyası, gazetecilik adına bir utanç vesikasıdır.



Mesnetsiz içeriklerle dolu metinde "teyit edemedik" ifadesini kullanarak kendini yalanlayan etik dışı sözde habercilik... — Mahinur Özdemir Göktaş (@Mahi_Nur) June 27, 2023

Reuters'ın Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesini hedef alan ve herhangi bir dayanağı olmayan karalama kampanyası, gazetecilik adına bir utanç vesikasıdır. Mesnetsiz içeriklerle dolu metinde "teyit edemedik" ifadesini kullanarak kendini yalanlayan etik dışı sözde habercilik anlayışını kınıyorum.