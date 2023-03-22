22 Mart 2023 Çarşamba 15:21:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 15:21:00
Türkiye'den İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Batı Şeria'da bazı yasa dışı yerleşimlerin tahliyesine ilişkin yasada iptal öngören değişiklikler yapılmasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Batı Şeria'da bazı yasa dışı yerleşimlerin tahliyesine ilişkin yasada iptal öngören değişiklikler yapılmasını kınadı.
Ayrıntılar geliyor...
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